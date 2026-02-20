Lagarde | Riformare l’ordine mondiale per salvarlo e cita Il Gattopardo

Christine Lagarde ha dichiarato che è necessario riformare l’ordine mondiale per salvarlo, sottolineando che nulla è già deciso. Durante un intervento a Roma, ha citato Il Gattopardo per evidenziare come i cambiamenti richiedano adattamenti e coraggio. La presidente della Banca Centrale Europea ha spiegato che il sistema attuale si è consolidato nel tempo grazie alla partecipazione di nazioni di diverse dimensioni. Ora, secondo lei, bisogna agire per evitare che questa struttura si indebolisca. La sua proposta mira a un nuovo equilibrio globale.

Roma, 20 feb. (askanews) – Sul nuovo ordine mondiale “non c’è nulla di inevitabile”. Il sistema che si è venuto a creare nel corso dei secoli ha guadagnato legittimità perché è stato costruito “assieme da paesi grandi e piccoli”. E il consenso attorno ad esso “non è franato perché le idee alla sua base fossero sbagliate, ma perché le regole non si sono evolute al passo di un mondo che cambiava. Questo è qualcosa che possiamo correggere. Gli interessi che hanno reso possibile la cooperazione non sono venuti meno. E sotto pressioni estreme, i paesi continuano a rivolgersi alle regole, piuttosto che abbandonarle”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

