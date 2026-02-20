Ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca Come finisce l' incredibile storia | GUARDA

Un giovane di 24 anni bengalese è rimasto intrappolato nel caveau di una banca a Milano, a causa di un tentativo di furto fallito. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte dei dipendenti, che avevano sentito rumori sospetti. Il ladro si era introdotto nella filiale di UniCredit di Viale Certosa, ma si è trovato impossibilitato ad uscire. L’incidente si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ora deve rispondere di tentato furto e intrusioni.

Un giovane bengalese di 24 anni è rimasto a lungo bloccato, da ieri per buona parte della notte, in un caveau della filiale di UniCredit di Viale Certosa, a Milano. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e per farlo sono state necessarie diverse ore. I pompieri sono stati chiamati intorno alle 21 e, per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. E' stato poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per tentato furto aggravato. I militari sono intervenuti perché il personale di vigilanza privata, tramite il sistema di videosorveglianza, aveva rilevato la presenza all'interno del caveau di un uomo, impegnato nel tentativo di forzare le cassette di sicurezza.🔗 Leggi su Iltempo.it

