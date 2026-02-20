Ladro resta bloccato di notte nel caveau di una banca Come finisce l' incredibile storia | GUARDA
Un giovane di 24 anni bengalese è rimasto intrappolato nel caveau di una banca a Milano, a causa di un tentativo di furto fallito. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte dei dipendenti, che avevano sentito rumori sospetti. Il ladro si era introdotto nella filiale di UniCredit di Viale Certosa, ma si è trovato impossibilitato ad uscire. L’incidente si è concluso con l’arresto dell’uomo, che ora deve rispondere di tentato furto e intrusioni.
Un giovane bengalese di 24 anni è rimasto a lungo bloccato, da ieri per buona parte della notte, in un caveau della filiale di UniCredit di Viale Certosa, a Milano. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e per farlo sono state necessarie diverse ore. I pompieri sono stati chiamati intorno alle 21 e, per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. E' stato poi arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per tentato furto aggravato. I militari sono intervenuti perché il personale di vigilanza privata, tramite il sistema di videosorveglianza, aveva rilevato la presenza all'interno del caveau di un uomo, impegnato nel tentativo di forzare le cassette di sicurezza.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Milano, ladro bloccato di notte nel caveau di una banca
Leggi anche: Milano, ladro rimane intrappolato nel caveau di una banca per tutta la notteVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il video del rapinatore bloccato dai passanti a Firenze: circondato e messo a terra. Ha rischiato il linciaggio; Milano, tentato furto in hotel da 1 milione di euro: arrestato un uomo; Smartphone, boom di furti nel centro storico: ogni giorno ne rubano otto. Ecco come difendersi; Il ladro 90enne di Roma, lo zaino schermato e la lunghissima scia di precedenti: il bisnonno arrestato in Centro.
Milano: ladro resta bloccato per 9 ore nel caveau della banca, arrestatoUn 24enne è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato a Milano. L'uomo si era introdotto in una banca, ma è rimasto bloccato nel caveau. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei ... msn.com
Ladro resta intrappolato nel caveau di una banca: liberato dai Vigili del fuoco (e arrestato)Un bengalese di 24 anni che era riuscito a introdursi nel caveau di una banca ci è rimasto chiuso dentro. E non è più potuto uscire per tutta la notte ... dire.it
Milano, ladro resta chiuso nel caveau della banca Il colpo finisce male: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte. Arrestato x.com
Ravennawebtv. . Ravenna arrestato il “ladro del crick”: oltre 80 furti in abitazione tra il 2021 e il 2024. È stato arrestato nel pomeriggio del 17 febbraio 2026 il presunto responsabile di una lunga serie di furti in abitazione messi a segno a Ravenna negli ultimi a - facebook.com facebook