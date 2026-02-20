Ladri fanno irruzione negli uffici della Chiesa Madre | bottino magro ma danni ingenti

I ladri hanno fatto irruzione negli uffici della Chiesa Madre di Galatone, causando danni ingenti e portando via pochi oggetti di valore. L’incidente è avvenuto durante le prime ore del mattino, quando i volontari hanno aperto gli uffici e si sono trovati di fronte a porte forzate e vetri rotti. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare i responsabili. La comunità si riunisce per valutare i danni e rafforzare le misure di sicurezza. La chiesa resta aperta per le funzioni quotidiane.

Colpiti gli spazi della parrocchia Insigne Collegiata "Maria Ss. Assunta" di Galatone. I malviventi sono fuggiti con pochi spiccioli e un computer, dopo però aver infranto vetri, quasi scardinato infissi e gettato tutto alla rinfusa GALATONE – Un risveglio amaro per la comunità di Galatone. Ignoti, in un orario imprecisato della notte, si sono introdotti nei locali della Chiesa Madre, la parrocchia Insigne Collegiata "Maria Ss. Assunta", lasciando dietro di sé danni e disordine. A dare l'allarme, nelle prime ore del mattino, è stato un volontario della parrocchia. Entrato nei locali per le consuete mansioni, si è trovato davanti a stanze a soqquadro, cassetti svuotati e documenti sparsi ovunque.