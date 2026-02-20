la world bank al centro del board of peace ecco le ragioni della scelta di trump

La World Bank è stata scelta come membro del Board of Peace, causando discussioni tra gli esperti. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare i sforzi internazionali per la stabilità globale. Tuttavia, alcune nazioni criticano la scelta, ritenendo che possa influenzare l’imparzialità delle decisioni. Durante la riunione, sono stati evidenziati i rischi di un approccio troppo diretto nelle questioni di pace. La discussione continua tra le parti coinvolte.

Le accuse di eccessivo unilateralismo restano un fattore che accompagna anche le reazioni iniziali dopo la prima riunione del Board of Peace. Ma Washington ha sottolineato il coinvolgimento di strutture internazionali, dai fondi messi a disposizione dalla Fifa fino al ruolo operativo centrale affidato alla World Bank — incaricata di gestire e distribuire i miliardi di dollari promessi per la ricostruzione di Gaza. La decisione di attribuire alla Banca Mondiale (WB) la supervisione dei flussi finanziari consolida infatti la dimensione multilaterale di un organismo concepito e promosso dall’amministrazione di Donald Trump, la cui architettura e leadership hanno suscitato perplessità in diverse capitali europee e in parte del Congresso americano.🔗 Leggi su Formiche.net

