La voce di Niccolò alla Torraccia

Niccolò Fabi ha aperto la rassegna ‘Romagna in Fiore’ alla Torraccia, causando grande entusiasmo tra il pubblico. L’evento si è svolto sabato 23 maggio alle 16, attirando appassionati da tutta la regione. L’artista ha portato sul palco un repertorio intimo e coinvolgente, creando un’atmosfera speciale tra gli alberi e le prime luci del pomeriggio. La manifestazione, promossa dal Ravenna Festival, continua a proporre concerti immersi nel verde, con il Gruppo Hera come partner principale. La prossima tappa sarà annunciata il 10 marzo.

È con Niccolò Fabi il primo appuntamento confermato di ' Romagna in Fiore ', sabato 23 maggio alle 16 alla Torraccia, in attesa di annunciare – il 10 marzo – il programma completo della speciale rassegna di Ravenna Festival che per il terzo anno consecutivo invita il pubblico a percorrere i sentieri della Romagna (e non solo) per assistere a concerti dall'anima green, anche per quest'edizione con Gruppo Hera come main partner. Il tour estivo di Fabi si aprirà proprio con questo concerto presso l'antica torre. Un tempo destinata a vegliare sul nuovo porto Candiano e oggi immersa nella campagna di Classe, la Torraccia si trova in uno dei terreni di Cab Terra, la più antica cooperativa agricola della provincia che nel 2023 ha sacrificato parte dei propri campi per far defluire le acque e salvare il centro storico di Ravenna dall'alluvione.