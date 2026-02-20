La visita a Cesena gli aeroporti di Rimini e Forlì Mussolini e i lettini da spiaggia | quanta Romagna c' è nei file di Epstein

Jeffrey Epstein, morto nel 2019, ha collegato la Romagna a un suo viaggio a Cesena, dove avrebbe incontrato figure influenti, e a visite negli aeroporti di Rimini e Forlì. La pubblicazione dei “Files di Epstein” rivela dettagli sui suoi spostamenti nella regione, tra cui tappe sulla spiaggia e incontri con personaggi pubblici locali. Questi documenti mostrano come Epstein abbia utilizzato la zona come punto di collegamento tra il suo giro internazionale e i suoi interessi personali. La scoperta riaccende l’attenzione su questa parte d’Italia.

Dalle piste polverose del deserto del New Mexico fino alla Riviera romagnola: gli "Epstein Files" rivelano intrecci che arrivano sorprendentemente vicino a casa nostra. Tra voli misteriosi, inviti esclusivi e bonifici inattesi, spuntano nomi e riferimenti che portano alle nostre città.