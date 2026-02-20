‘La Valanga’ | al via le riprese del film sulla tragedia di Rigopiano

Le riprese del film “La Valanga” sono iniziate ieri, dopo che un post su Instagram ha annunciato l’inizio delle scene sulla tragedia di Rigopiano. Il film ricostruisce i momenti drammatici della valanga che nel gennaio 2017 ha investito l’hotel, causando numerosi feriti e vittime. Le riprese si svolgono tra le montagne dell’Abruzzo, con attori e tecnici impegnati a ricreare quegli attimi di paura. La produzione ha già allestito scenografie e effetti speciali per rendere fedele la ricostruzione.

Un ciak nella neve in un post di Instagram ci indica che le riprese del film La Valanga sono ufficialmente cominciate. Il film racconterà della tragedia di Rigopiano, consumatasi il 18 gennaio del 2017 all' Hotel Rigopiano-Gran Sasso Resort di Farindola, in provincia di Pescara. Una valanga di neve, detriti e tronchi si sono abbattuti sulla struttura travolgendo 40 persone ospitate e uccidendone 29.