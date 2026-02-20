La tragedia in tre atti dei liberali italiani si è ormai consumata
Il partito liberale italiano ha subito un declino evidente, segnato da anni di incertezze politiche e divisioni interne. La causa principale risiede nelle continue crisi di leadership e nelle difficoltà di adattarsi ai cambiamenti sociali ed economici del paese. Durante la prima repubblica, i liberali rappresentavano una voce marginale, spesso ignorata dagli elettori. Ora, quella fase sembra definitivamente superata, lasciando spazio a nuovi schieramenti politici e a una realtà in evoluzione. La storia dei liberali si avvia verso un capitolo concluso.
. Riassumiamola per sommi capi: nel primo atto, che poi sarebbe la prima repubblica, i liberali erano una minoranza spesso ininfluente ma tutto sommato rispettata. Avevano i loro cenacoli, le loro riviste, i loro piccoli editori. Vivacchiavano tra le due grandi chiese, a cui non dispiaceva ingraziarseli. Qualche impresa eroica, nei decenni, l’hanno pure compiuta. Il secondo atto è cominciato con una peripezia aristotelica che lèvati: di colpo, incredibilmente, la parola era diventata di moda. Caduto il muro, tutti si dicevano liberali, anzi liberaldemocratici; un tale aveva deciso di fondare il partito liberale di massa e in quattro e quattr’otto aveva vinto le elezioni; pochi anni dopo perfino il segretario del partito postcomunista aveva invocato, per l’Italia, una rivoluzione liberale! Come spesso accade agli eroi tragici, la hybris ci ha dato alla testa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
