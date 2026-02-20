La Torre Tonda diventa aparthotel Operazione da 18 milioni di euro

La Torre Tonda, progettata dall’architetto Giancarlo Marzorati, cambia destinazione e si trasforma in un aparthotel. La ristrutturazione, dal valore di 18 milioni di euro, mira a offrire alloggi moderni e funzionali per i viaggiatori d’affari e turisti. L’intervento prevede nuove camere, spazi comuni e servizi innovativi, nel cuore di un’area in rapida crescita vicino a Milano. Questa operazione punta a valorizzare l’edificio e a rispondere alla domanda di soluzioni abitative temporanee. La trasformazione è in fase di ultimazione e si avvicina all’inaugurazione.

La Torre Tonda firmata dall'architetto Giancarlo Marzorati si prepara a rinascere e a definire l'ospitalità alle porte di Milano. Grazie alla partnership tra 2C Sviluppo Immobiliare, attiva in progetti di recupero di aree dismesse, e il gruppo Murcar Hotels, player europeo specializzato, l'edifico di viale Marelli diventerà un aparthotel a marchio Adagio, joint venture del gruppo francese Accor e Pierre & Vacances. "La scelta di Sesto non è casuale – commenta François Dubrule, fondatore e capo del gruppo Murcar Hotels –. È stata la scelta di una location architettonicamente iconica. Il processo è fluido e gli obiettivi chiari".