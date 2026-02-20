La Svizzera del curling si consola con il bronzo Schwaller e compagni sul podio alle Olimpiadi
La Svizzera ottiene il bronzo nel curling maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, vincendo contro la Norvegia con un punteggio di 9-1. La partita si è svolta sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove gli svizzeri hanno dominato fin dall’inizio, portando a casa una medaglia che mancava da tempo. Schwaller e i suoi compagni hanno mostrato determinazione e precisione, regalando un risultato importante alla nazionale. La squadra festeggia questa prestazione sul podio, mentre si prepara per le prossime sfide.
La Svizzera ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Norvegia con il punteggio di 9-1 nella finale per il terzo posto andata in scena sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gli elvetici avevano dominato il round robin, chiudendo la fase a girone unico da imbattuti con nove vittorie consecutive, ma nel primo match da dentro o fuori avevano perso contro la Gran Bretagna di Bruce Mouat. I rossocrociati si sono dovuti inchinare al cospetto dei Campioni del Mondo, ma oggi hanno prontamente rialzato la testa contri la rivelazione scandinava e sono così riusciti a meritarsi il gradino più basso del podio in questa rassegna a cinque cerchi, altro risultato di spessore dopo l’argento degli ultimi Mondiali.🔗 Leggi su Oasport.it
