La strada che si sbriciola davanti alla stazione di Arezzo
Le foto mostrano chiaramente che la strada davanti alla stazione di Arezzo si sta sgretolando, causando disagi ai passanti. La causa è il deterioramento dell’asfalto, che si sta disintegrando in pezzi. Questa arteria è molto frequentata da auto e pedoni, e le crepe si allargano rapidamente, rendendo la zona rischiosa. Il pericolo aumenta ogni giorno, con pezzi di asfalto che si staccano e potrebbero causare incidenti.
Le immagini parlano chiaro: l'asfalto si sta sbriciolando e il tratto di strada, uno dei più percorsi di Arezzo, è pericolosissimo. Siamo davanti all'ingresso della stazione ferroviaria di Arezzo, in viale Piero della Francesca. Un pezzo di strada a senso unico che riceve vetture da viale Michelangelo e da via Guido Monaco. È comparsa una buca enorme in un'area in cui il manto stradale risulta già parecchio rovinato. Le immagini sono relative a questa mattina (venerdì 20 febbraio). ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Le buche che insidiano i pedoni: traumi, interventi chirurgici, risarcimenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Ravenna, paura davanti alla stazione. Sbarra la strada al bus e aggredisce un 16enneRavenna, 19 gennaio 2026 – Nella zona della stazione ferroviaria si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto un minore.
Leggi anche: Malore alla guida, due morti in poche ore: Maurizio Porzionato è uscito di strada, Franco Maccanico si è accasciato sul volante davanti alla moglieVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La strada che si sbriciola davanti alla stazione di Arezzo; Quando mi metto in macchina con i bambini ho l'angoscia e non so mai come potrebbe andare a finire. La strada che avrebbe dovuto segnare il ritorno alla normalità è tornata instabile. A rischio l'azienda agricola; Sistemata la strada per entrare al liceo: gli studenti possono raggiungere la scuola in sicurezza; Riaperta a senso unico alternato la strada che collega Camogli a Ruta.
Bergamo, la strada che si trasforma in un fiume quando piove. In via Pascolo dei Tedeschi serve asfalto e curaBergamo – Ogni volta che le previsioni meteo minacciano pioggia, incrociano le dita. Ora però sono stanchi e scoraggiati e pretendono interventi per risolvere la situazione. Nuova protesta dei ... ilgiorno.it
Campi Flegrei; la strada che si gonfia, il Comune: escluso il rischio vulcanicoLa strada con le bolle, via Antiniana a Pozzuoli, continua a suscitare preoccupazione tra le persone che abitualmente la percorrono. L'allarme è stato lanciato circa un mese fa: l'asfalto ha iniziato ... ilmattino.it
ACI Ready2Go al convegno di Arezzo “Mobilità sicura e sostenibile: cosa cambia con le modifiche al Codice della Strada” L’11 febbraio 2026, presso la Sala Borsa Merci di Arezzo, circa 150 studenti, istituzioni e forze dell’ordine hanno partecipato al conve - facebook.com facebook
Operazione Bufo Bufo: ad Arezzo i volontari tornano in strada per salvare il rospo comune. Riparte in Valdarno, e anche in Casentino, l’iniziativa ambientalista per aiutarli a raggiungere i loro siti di riproduzione in sicurezza I G bit.ly/b x.com