La strada che si sbriciola davanti alla stazione di Arezzo

Le foto mostrano chiaramente che la strada davanti alla stazione di Arezzo si sta sgretolando, causando disagi ai passanti. La causa è il deterioramento dell’asfalto, che si sta disintegrando in pezzi. Questa arteria è molto frequentata da auto e pedoni, e le crepe si allargano rapidamente, rendendo la zona rischiosa. Il pericolo aumenta ogni giorno, con pezzi di asfalto che si staccano e potrebbero causare incidenti.

Le immagini parlano chiaro: l'asfalto si sta sbriciolando e il tratto di strada, uno dei più percorsi di Arezzo, è pericolosissimo. Siamo davanti all'ingresso della stazione ferroviaria di Arezzo, in viale Piero della Francesca. Un pezzo di strada a senso unico che riceve vetture da viale Michelangelo e da via Guido Monaco. È comparsa una buca enorme in un'area in cui il manto stradale risulta già parecchio rovinato. Le immagini sono relative a questa mattina (venerdì 20 febbraio). ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Le buche che insidiano i pedoni: traumi, interventi chirurgici, risarcimenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

