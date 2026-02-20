La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu doppia medaglia d' oro a Milano Cortina 2026

Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha sfoggiato gli halo hair biondi e castani prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando molta attenzione tra gli appassionati. La scelta del look ha richiesto settimane di preparazione e numerosi ritocchi, anche durante la competizione. La sua acconciatura si è distinta per l’effetto luminoso e naturale, che ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori. La medaglia d’oro conquistata a Milano ha dato ulteriore risalto al suo stile unico e curato. La sua immagine resterà impressa tra gli spettatori.

Alysa che oggi ha vent'anni, nel 2019 e a soli 13 anni, è diventata la più giovane campionessa nazionale di sempre e la prima donna statunitense a eseguire tre tripli axel in gara, il salto più difficile e tecnico, caratterizzato dal fatto di essere l'unico ad avere uno stacco in avanti. L'anno dopo, è diventata la prima a eseguire un salto quadruplo in gara. È entrata nella squadra olimpica nel 2022, si è classificata sesta a Pechino, poi si è ritirata a solo 16 anni. Adesso, Milano Cortina 2026 decreta il suo ritorno sul ghiaccio con una nuova consapevolezza. Ma alle sue condizioni, e una libertà, tipicamente GenZ, che profuma già di vittoria.