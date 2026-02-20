La storia d’amore di Donald Trump per le criptovalute

Milioni di dollari polverizzati in pochi minuti. Il 22 settembre 2025 $TRUMP, il “memecoin” del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha perso circa l’8 per cento del suo valore nel giro di cinque minuti. Si tratta di una delle criptovalute ispirate ai meme tipici di Internet, che può essere acquistata e venduta liberamente sui mercati online. Poco prima del suo insediamento, Trump ne ha lanciata una. «Il mio NUOVO meme ufficiale di Trump è QUI! È ora di celebrare tutto ciò che rappresentiamo: VINCERE!», aveva scritto su X il 17 gennaio. Ad accompagnare il post c’era un disegno di Trump con il motto «FIGHT, FIGHT, FIGHT», («COMBATTERE, COMBATTERE, COMBATTERE»), un riferimento al tentato assassinio da lui subito.🔗 Leggi su Tpi.it

Nel giorno della prima riunione del Board of peace, l'organismo voluto dal presidente statunitense Donald Trump per sovrintendere la ricostruzione della Striscia di Gaza, Amnesty International Italia e Greenpeace Italia hanno portato davanti a Palazzo Chigi

