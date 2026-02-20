La Spagna ha salvato la giornata europea nello sci alpinismo

La Spagna ha portato a casa la prima medaglia d’oro nello sci alpinismo, grazie alla vittoria di uno dei suoi atleti emergenti. La gara si è svolta in una località alpina, dove il concorrente ha affrontato condizioni difficili e un percorso impegnativo. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati, dando un volto nuovo alla disciplina. Con questa vittoria, la nazione iberica ha interrotto il digiuno di successi europei in questa specialità. La scena si è infiammata quando il vincitore ha tagliato il traguardo, aprendo nuove prospettive per il team nazionale.

Ebbene sì, diciamolo: ieri la corazzata Europa si è presa una mezza pausa e avrebbe chiuso la giornata con un clamoroso digiuno di ori, se non fosse stata salvata da un membro della famiglia europea fra i più improbabili a exploit invernali, la Spagna. Clamoroso al Cibali (copyright Sandro Ciotti). Nello sci alpinismo, ripeto, sci alpinismo, i ragazzi spagnoli regalano alla UE, in un giorno solo, ben due medaglie, una d'oro e una di bronzo. Peraltro le uniche medaglie iberiche sin qui in questi giochi. Per fare altre due medaglie di sci alpino, la Spagna stessa ci aveva messo oltre cinquant'anni; infatti, prima di quelle di ieri, ne aveva vinte solo due: la prima, l'oro nello slalom maschile a Sapporo nel 1972 con Francisco Fernández Ochoa; la seconda, il bronzo nello slalom femminile ad Albertville nel 1992 con Blanca Fernández Ochoa. Il successo iberico nello ski alp incrina l'idea che gli sport della neve appartengano a pochi Paesi storici e restituisce all'Europa un'immagine meno prevedibile e più plurale