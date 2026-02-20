La sfilata di Carnevale sulle acque del Naviglio

La Canottieri San Cristoforo ha organizzato una sfilata di Carnevale sulle acque del Naviglio, prevista per sabato 21 febbraio. L’evento mira a coinvolgere appassionati e famiglie in una giornata di festa, con barche decorate e musica dal vivo. Centinaia di persone si raduneranno lungo le rive per vedere le imbarcazioni colorate attraversare il canale. La manifestazione si propone di portare allegria e tradizione in un giorno di festa cittadino.

In occasione del Carnevale Ambrosiano, la Canottieri San Cristoforo organizza una speciale sfilata sull'acqua sabato 21 febbraio. Turisti e cittadini potranno assistere dal vivo a una speciale navigazione lungo il Naviglio Grande a bordo di barche di voga veneta, barche da canottaggio, kayak e dragon boat. Alla parata sul Naviglio possono prendere parte soci dell'associazione, corsisti, atleti e cittadini, scegliendo tra diverse tipologie di imbarcazione. Per partecipare sul dragon boat il costo è di 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

