La sfilata di Carnevale sulle acque del Naviglio
La Canottieri San Cristoforo ha organizzato una sfilata di Carnevale sulle acque del Naviglio, prevista per sabato 21 febbraio. L’evento mira a coinvolgere appassionati e famiglie in una giornata di festa, con barche decorate e musica dal vivo. Centinaia di persone si raduneranno lungo le rive per vedere le imbarcazioni colorate attraversare il canale. La manifestazione si propone di portare allegria e tradizione in un giorno di festa cittadino.
In occasione del Carnevale Ambrosiano, la Canottieri San Cristoforo organizza una speciale sfilata sull'acqua sabato 21 febbraio. Turisti e cittadini potranno assistere dal vivo a una speciale navigazione lungo il Naviglio Grande a bordo di barche di voga veneta, barche da canottaggio, kayak e dragon boat. Alla parata sul Naviglio possono prendere parte soci dell’associazione, corsisti, atleti e cittadini, scegliendo tra diverse tipologie di imbarcazione. Per partecipare sul dragon boat il costo è di 10 euro a persona. Prenotazione obbligatoria. Pacchi smarriti e venduti a pochi euro. Torna il grande evento alle porte di Milano🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Una volpe in trappola nelle acque del Naviglio. Salvata dall’intervento dei vigili del fuoco
Leggi anche: Milano, in cento si tuffano nelle acque gelide del naviglio per il tradizionale cimento invernale
Misterbianco - Sfilata di Carnevale - 08/02/2026
Argomenti discussi: Carnevale, causa meteo la sfilata di sabato 14 è rimandata a martedì 17 febbraio / Notizie / Novità / Homepage; A Treviglio la sfilata di Carnevale si farà il 21 febbraio; Carnevale Bergamo 2026: feste e sfilate in maschera tra città e paesi. Ci sono anche i Giochi Carnevalimpici; Carnevale 2026: sfilata del Venardi Gnocolar.
Carnevale a Nocera Superiore: domenica 22 febbraio la sfilata dei carriDomenica 22 febbraio, a partire dalle ore 10:00, le strade del comune di Nocera Superiore ospiteranno la tradizionale sfilata dei carri allegorici. La manifestazione, originariamente prevista per ... salernotoday.it
Accoltellamento fra giovani dopo la sfilata di Carnevale. Marsetti prende le distanzeSta generando molta preoccupazione a Malo il fatto di sangue avvenuto l'altra sera, 17 febbraio, a margine della sfilata di Carnevale del Martedì Grasso. ecovicentino.it
Incidente diplomatico tra paesi vicini a Carnevale, durante la sfilata spunta il cartello “Babbuini laerresi”: cosa è successo - facebook.com facebook