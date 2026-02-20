La sfida del governo in Europa e in Italia Paolo Gentiloni a Firenze il 26 febbraio
Firenze, 20 febbraio 2026 - “La sfida del governo: Europa, Italia” è il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione Circolo Rosselli di Firenze e in programma il 26 febbraio all' Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata 12. L'evento, a ingresso libero, inizierà alle ore 16. L'introduzione è del presidente della Fondazione Rosselli e già ministro Valdo Spini, il relatore sarà Paolo Gentiloni, già premier e già commissario europeo. Tra gli interventi quelli di Erik Jones ( 'Il Governo dell'Europa'), Salvatore Rossi ('L'economia italiana in Europa'), Laura Pennacchi ('Le disuguaglianze'), Marco Buti ('La crescita), Antonella Mansi ('Il futuro dell'industria'), Marco Leonardi ('Mercato del lavoro e relazioni industriali'), Claudio De Vincenti ('Politiche per la coesione') e Claudio Tito ('Gli accordi internazionali dell'Ue').🔗 Leggi su Lanazione.it
#omnibus Cosa voterà l'ex premier Paolo Gentiloni al prossimo referendum sulla riforma della Giustizia La risposta alla domanda di Alessandra Sardoni - facebook.com facebook
