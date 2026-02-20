La schedina | Sassuolo-Verona e Marsiglia a Brest | scatta il weekend europeo

Il match tra Sassuolo e Verona, disputato venerdì 20 febbraio, ha causato molta attenzione tra i tifosi, poiché potrebbe influenzare la lotta per la salvezza in Serie A. Allo stesso tempo, a Brest si svolge la partita tra Marsiglia e la squadra locale, un evento che richiama molti spettatori e appassionati di calcio europeo. Questi incontri segnano l'inizio di un weekend ricco di sfide, con molte squadre pronte a dare il massimo sul campo. Le emozioni sono assicurate fin dalle prime battute.

Il weekend calcistico si apre ufficialmente stasera, venerdì 20 febbraio, con un anticipo di Serie A che mette in palio punti pesantissimi per la zona salvezza e una serie di sfide europee che promettono spettacolo e intensità agonistica. Al Mapei Stadium, il Sassuolo ospita il Verona in un confronto diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri del fondo classifica: i neroverdi cercano di sfruttare il fattore campo per imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute, decisi a strappare una vittoria che manca da troppo tempo contro un'Hellas storicamente coriacea e pronta a colpire in contropiede.