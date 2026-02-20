La rotatoria dei sogni Risolto il nodo traffico

La rotatoria dei sogni ha finalmente risolto il problema del traffico lungo via Casati e via Roma. Dopo decenni di attese e lavori incessanti, le auto ora scivolano senza intoppi, eliminando le lunghe code che si formavano ai semafori. I residenti di Arcore notano già un miglioramento evidente nella viabilità, specialmente nelle ore di punta. La nuova rotatoria ha cambiato volto alla zona, rendendo più fluido il passaggio e riducendo i tempi di attesa. Ora, i cittadini sperano in una maggiore sicurezza sulle strade.

Un cantiere atteso per decenni, fastidioso come tutti i lavori in corso, ma adesso ai forzati di via Casati-via Roma sembra già di toccare il cielo con un dito: code polverizzate grazie alla rotonda che ha cancellato il semaforo lungo la via principale di Arcore. Un sogno a occhi aperti per i pendolari obbligati ogni giorno a calarsi nell’imbuto. "Il debutto è stato positivo – dice il sindaco Maurizio Bono – studieremo i flussi nei prossimi giorni". Cautela d’obbligo, se i primi dati verranno confermati, si tratterà del primo grosso nodo viabilistico risolto in città. I lavori sono cominciati a fine novembre, e fino a lunedì scorso, quando la rotatoria è ufficialmente entrata in servizio, l’incrocio era un incubo da qualunque punto si prendesse: sia per chi in arrivo da Usmate raggiungeva Monza, che viceversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

