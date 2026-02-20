Eileen Gu ha sorriso bruscamente in faccia a un giornalista che le chiedeva di commentare i “due ori persi” alle Olimpiadi, che in realtà erano due argenti. La giovane atleta cinese ha mostrato tutta la sua incredulità di fronte alla domanda, lasciando il pubblico senza parole. La scena si è svolta durante una conferenza stampa, dove il suo atteggiamento diretto ha attirato l’attenzione di molti. Quel momento ha fatto riflettere sulla percezione dello sport e sul modo in cui si affrontano le emozioni pubbliche.

Una risata in faccia dovrebbe seppellirci. La meravigliosa risata di Eileen Gu in faccia al giornalista che prova a domandarle un commento sui “due ori persi” alle Olimpiadi, che in realtà sarebbero due argenti. Perché lei non è solo la donna più decorata nella storia dello sci freestyle (cinque medaglie a soli 22 anni), che ha appena vinto altre due medaglie olimpiche. È anche un’icona mondiale di internazionalismo commerciale, un’atleta incredibile, bellissima, che guadagna circa 23 milioni di dollari l’anno, di cui solo 100mila dollari con lo sci. Americana, poi cinese: al centro persino di una disputa diplomatica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La risata di Eileen Gu in faccia al giornalista seppellisce il nostro modo “ridicolo” di intendere lo sport (VIDEO)

Leggi anche: “Due ori persi? Prospettiva ridicola”: Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalista

Leggi anche: Milano-Cortina 2026: Eileen Gu leader di guadagni, cresce il peso del marketing nello sport olimpico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.