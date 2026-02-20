La reunion juventina con Marcello Lippi

La Juventus ha organizzato una riunione speciale con Marcello Lippi, tra i protagonisti della vittoria in Champions League del 1996. La motivazione principale è stata celebrare i successi passati e rafforzare il legame con l’allenatore, che ha guidato la squadra verso quel traguardo storico. La sorpresa si è svolta nel ristorante di Torino, dove i giocatori dell’epoca si sono ritrovati per condividere ricordi e parlare del presente. L’incontro ha visto anche la presenza di alcuni ex calciatori, creando un’atmosfera di grande emozione.

Una sorpresa in stile Champions League. È quella che i campioni d'Europa della Juventus 1996 hanno voluto fare al loro allenatore, Marcello Lippi, di cui conservano un ricordo straordinario ed indelebile. Alessandro Del Piero, Moreno Torricelli, Angelo Peruzzi, Sergio Porrini, Ciro Ferrara, Fabrizio Ravanelli, Angelo Di Livio, Gianluca Pessotto, Michelangelo Rampulla, Antonio Carrera e Michele Padovano, insomma una vera top 11, tutti assieme al Marco Polo Sport Center per passare una giornata in rilassatezza con il loro condottiero. "Una sorpresa bellissima, che i ragazzi fanno almeno una volta l'anno - spiega Andrea Strambi, che della società che amministra il centro polivalente è l'amministratore - a Marcello, il quale non era a conoscenza di nulla, in quanto è stato il figlio Davide il grande tessitore di questa rimpatriata".