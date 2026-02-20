La Regione lavora a una razionalizzazione delle partecipate Fico | Impegno orientato alla trasparenza
La Regione Campania ha deciso di riorganizzare le sue partecipate dopo che Fico ha sottolineato l'obiettivo di aumentare la trasparenza. La decisione deriva dall’approvazione di una delibera durante la riunione di giovedì a Palazzo Santa Lucia. La misura mira a semplificare la gestione di società e fondazioni controllate direttamente dalla Regione, con un piano operativo per il 2026. La riforma coinvolge anche le società in house e quelle detenute completamente dalla Regione. La prossima fase prevede l’attuazione concreta di queste linee guida.
La Giunta regionale ha adottato la delibera che approva gli indirizzi operativi per il 2026 per le società e fondazioni in house e per le società detenute in maniera totalitaria dall'ente di Palazzo Santa Lucia Tali indirizzi sono finalizzati a incrementare l’intensità del potere di vigilanza e controllo della Regione, quale socio unico, al fine di conseguire risparmi sui costi di gestione e di incrementare l’efficienza delle strutture societarie regionali. A tal fine sono stati fissati specifici target e criteri la cui mancata osservanza può costituire giusta causa di revoca del management.🔗 Leggi su Napolitoday.it
