La regina del ghiaccio torna in pista | 10 cose da sapere su Arianna Fontana

Arianna Fontana ha deciso di tornare in gara, dopo aver annunciato il ritiro e poi ripensato. La motivazione principale è la passione per lo sport, che la spinge ancora a competere a 33 anni. La campionessa valtellinese, che ha debuttato a Torino 2006, si prepara per la sua ultima gara ai Giochi di Milano Cortina 2026, prevista per venerdì 20 febbraio. La sua lunga carriera, fatta di medaglie e record, si conclude con questa finale che attende con emozione.

La leggenda azzurra oggi è impegnata nella gara dei 1500 metri. Dopo aver superato il record italiano di medaglie di Edoardo Mangiarotti, se salirà sul podio raggiungerà la fondista norvegese Marit Bjoergen al primo posto tra i plurimedagliati olimpici invernali. La quota fissata è 15 medaglie. Nel giorno della gara che per lei, portabandiera in due edizioni, chiude i giochi c'è il tributo della Federazione Sport del Ghiaccio attraverso le parole del presidente Andrea Gios: «Applaudiamo Arianna Fontana, un patrimonio del ghiaccio nazionale e internazionale. Questo primato è motivo d'orgoglio per l'intero movimento e corona una carriera costellata di successi e talento.