La Reggiana beffata dalla Reyer

La Reggiana ha perso contro la Reyer Venezia per soli tre punti, con il punteggio finale di 82-79. La causa principale sono stati i tiri decisivi degli avversari negli ultimi minuti, che hanno capovolto il risultato. Corato e Favaretto hanno segnato 17 punti ciascuno, mentre Macrì ha contribuito con 14. La partita si è svolta davanti a un pubblico acceso e ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo possesso. La Reggiana ora cerca di reagire in vista delle prossime gare.

VENEZIA 82 UNA HOTELS 79 UMANA REYER: Corato 17, Favaretto 17, Turconi 2, Pivetta, Eramo 9, Marini 6, Sarghini 7, Lojacono, Dontu 10, Macrì 14, Brusaterra. All: Buffo. UNA HOTELS: Fornasiero, Mainini, Selva 4, Carboni 5, Hadzhyiev 23, Manfredotti L. 11, Emokhare, Borzacca, Abreu 26, Samb, Frashni 3, Deme 22. All.: Rossetti. Parziali: 26-33, 41-45, 50-61. Beffa atroce per la Una Hotels alle Final-Eight di Torino della Next Gen Cup: i baby biancorossi hanno perso in volata il quarto di finale dopo aver comandato a lungo il match e aver accarezzato l'impresa contro una delle favorite per la vittoria finale.