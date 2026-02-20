La quiete nei sondaggi e le prevedibili tempeste del prossimo voto in Italia di S Mentana

Si dice che Bettino Craxi fosse rimasto molto sorpreso, dal suo soggiorno tunisino, nell'apprendere che il suo vecchio amico Silvio Berlusconi, fino a poco prima imprenditore, da poco anche politico, nel 1994 aveva portato un partito appena fondato dal nulla al 20 per cento alle politiche e, appena un mese dopo, gli aveva addirittura fatto raggiungere il 30% alle ravvicinatissime europee. Per uno che aveva guidato un partito con quasi cento anni di storia e vissuto la sua leadership con l'ambizione di portare il Partito Socialista Italiano al 15 per cento, festeggiando per ogni balzo in avanti dello 0,5, quanto fatto da Berlusconi era qualcosa di impensabile e che apriva evidentemente una nuova epoca.