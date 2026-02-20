Prosegue la ricca programmazione della sala cinema civica Fronte del Porto a Padova (via S.M. Assunta 20), oggetto di una importante riapertura partecipata da alcuni mesi con molte realtà del territorio. La programmazione si articola dal giovedì alla domenica ed è sempre aggiornata su www.frontedelportopadova.it. Vediamo le serate in calendario dal 19 al 22, tra documentario, lingua originale e ospiti in sala. Giovedì 19 febbraio alle 18 replica di "Portrait de la jeune fille en feu" di Céline Sciamma, mentre alle 21 arriva l'anteprima di Waking Hours (Ore di veglia) di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, presenti in sala, per la rassegna "Le nuove voci del cinema documentario italiano", dedicato al tema delle migrazioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La programmazione della settimana al cinema Esperia dall'11 al 18 febbraio 2026; Cinema Nuovo Eden: la programmazione della settimana; La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica Fronte del Porto dal 12 al 15 febbraio; PUGLIA CULTURE, in circuito. La programmazione delle stagioni nei Comuni del circuito nella settimana 16–22 febbraio. Mediaset, la strategia per Sanremo 2026: la controprogrammazioneSanremo 2026, la strategia di Canale 5: palinsesto leggero tra soap e film in replica. Tramonta l’idea di una sfida diretta al Festival di Conti ... dilei.it Grande Fratello, cambia la programmazione: Simona Ventura annuncia il doppio appuntamento settimanaleL’attuale edizione del Grande Fratello è iniziata da poco più di un mese, ma ha già regalato al pubblico emozioni, colpi di scena e qualche sorpresa dietro le quinte. Il reality di Canale 5, ... comingsoon.it Programmi nel weekend Scopri le proiezioni previste nella sala cinema del MACRO - la domenica l'ingresso è gratuito! Foto: Monkeys VideoLab #MuseoMacro #MacroMuseum #CultureRoma Culture Roma Roma Capitale - facebook.com facebook