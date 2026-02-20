Gemma Urbani ha raccontato di non aver potuto visitare una cara amica al San Luca, a causa delle restrizioni sulla privacy. La donna aveva deciso di recarsi in ospedale per vedere la tata, che conosce da trent’anni e che ora è ricoverata. La visita era importante per lei, ma i protocolli di sicurezza e le regole di accesso hanno impedito l’incontro. La storia mette in luce come le misure di privacy possano diventare un ostacolo reale, anche in situazioni di bisogno.

Quando la privacy non è più tutela ma, anzi, ostacolo. “Nei giorni scorsi mi sono recata al San Luca a trovare la mia vecchia tata, è stata in casa nostra 30 anni – ci scrive Gemma Urbani –. Vive con il marito ultranovantenne e non hanno figli. Ho saputo che è stata portata all’ ospedale e voglio andare a farle visita. Per me è più di una parente. Arrivo nella hall e mi reco alle informazioni, chiedendo dove è ricoverata. Mi viene risposto che non me lo possono dire per una normativa sulla privacy, e poi non sono parente. Mi agito subito, in nome di quella privacy che è diventato un mantra, impediscono di far visita a un’ammalata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La privacy che fa “muro“ “Al San Luca non ho potuto far visita a una cara amica“

Leggi anche: Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»

Leggi anche: «Ho un’amica logorroica, una “stanca-cervelli”, capace di tenerti un’ora al telefono e parlare come una macchinetta, e tu non puoi fare altro che ascoltare e annuire. Ora la sto ghostando, sono infantile?». Risponde Elena Di Cioccio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.