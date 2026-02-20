La privacy che fa muro Al San Luca non ho potuto far visita a una cara amica
Gemma Urbani ha raccontato di non aver potuto visitare una cara amica al San Luca, a causa delle restrizioni sulla privacy. La donna aveva deciso di recarsi in ospedale per vedere la tata, che conosce da trent’anni e che ora è ricoverata. La visita era importante per lei, ma i protocolli di sicurezza e le regole di accesso hanno impedito l’incontro. La storia mette in luce come le misure di privacy possano diventare un ostacolo reale, anche in situazioni di bisogno.
Quando la privacy non è più tutela ma, anzi, ostacolo. “Nei giorni scorsi mi sono recata al San Luca a trovare la mia vecchia tata, è stata in casa nostra 30 anni – ci scrive Gemma Urbani –. Vive con il marito ultranovantenne e non hanno figli. Ho saputo che è stata portata all’ ospedale e voglio andare a farle visita. Per me è più di una parente. Arrivo nella hall e mi reco alle informazioni, chiedendo dove è ricoverata. Mi viene risposto che non me lo possono dire per una normativa sulla privacy, e poi non sono parente. Mi agito subito, in nome di quella privacy che è diventato un mantra, impediscono di far visita a un’ammalata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
