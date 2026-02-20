La prima toccata della Viking Star Partita la stagione delle crociere

La Viking Star è arrivata ieri da Venezia, segnando l'inizio ufficiale della stagione delle crociere 2026. La nave è rimasta ormeggiata sulla banchina 13 per tutta la giornata, mentre i passeggeri si preparavano a salire a bordo. Questa prima sosta rappresenta l’apertura di un calendario ricco di viaggi e nuove destinazioni. La compagnia ha già annunciato diverse escursioni programmate per i prossimi mesi, attirando curiosi e appassionati di crociere. La stagione si preannuncia intensa e piena di sorprese per gli amanti del mare.

Al via con largo anticipo la stagione delle crociere 2026. Dall'alba di ieri mattina la Viking Star, arrivata da Venezia, è rimasta ormeggiata alla banchina 13 fino al pomeriggio. Si tratta della prima di 45 toccate complessive, fino al 6 dicembre prossimo. Per il primo approdo della Msc Lirica, che sarà ad Ancona ogni venerdì fino a novembre, bisognerà attendere il 3 aprile prossimo. Un primo approdo che parla anconetano, visto che la Viking Star è stata progettata, assemblata e varata nell'arsenale dorico della Fincantieri; ironia della sorte, l'ultima commissionata dalla compagnia norvegese è in fase di allestimento proprio nel cantiere anconetano.