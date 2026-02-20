La polvere di loto è un ingrediente naturale ottenuto dall’essiccazione e macinazione dei fiori o dei semi del Nelumbo nucifera
La polvere di loto deriva dall’essiccazione e dalla macinazione dei fiori o dei semi del Nelumbo nucifera, una pianta acquatica molto diffusa in Asia. La causa di questa produzione risiede nella tradizione che la utilizza come ingrediente naturale in vari rimedi e prodotti di bellezza. Questo polline, ricco di sostanze benefiche, viene spesso impiegato per migliorare la pelle e rafforzare il sistema immunitario. La sua diffusione cresce tra chi cerca alternative naturali ai cosmetici chimici, portando a un aumento della domanda sul mercato.
, pianta acquatica simbolo di purezza e rinascita in molte culture orientali. Utilizzata da secoli nei rituali di bellezza tradizionali, oggi è apprezzata nella cosmesi moderna per le sue proprietà riequilibranti e illuminanti. Ricca di antiossidanti, flavonoidi e vitamine, la polvere di loto contribuisce a contrastare lo stress ossidativo responsabile dell' invecchiamento cutaneo precoce. Svolge un'azione lenitiva e calmante, risultando adatta anche alle pelli sensibili o soggette ad arrossamenti.
