La pecorella smarrita

Emmanuel Macron, ex presidente francese, si trova in difficoltà a causa del calo di popolarità e dei sondaggi sfavorevoli. La sua figura, simbolo della grandeur francese, ora fatica a mantenere il peso politico. La crisi in Europa e le sfide interne hanno indebolito la sua leadership, lasciandolo senza una direzione chiara. La sua strategia appare confusa, e l’incertezza cresce tra gli alleati. Macron si impegna a risollevare la situazione, ma il suo futuro rimane incerto. La sua popolarità, infatti, continua a scendere.

Qui di pecora ce n'è una sola. E si chiama Emmanuel Macron. È la pecorella smarrita, l'ex leader della grandeur française rotolato a terra nei sondaggi, che si affanna a tenere in piedi un'Europa che non sa più che pesci pigliare. Se poi gli capita di incrociare Giorgia Meloni perde la testa, perché soffre il peso che il governo italiano ha assunto in questa fase di ridefinizione della grammatica che regola l'Occidente. E così, nottetempo, mentre l'incubo Le Pen gli turba il sonno, deve essergli capitato di sentirsi François Mitterrand, perché l'ultima sparata ha come argomento un pallino dell'ex inquilino socialista dell'Eliseo: la difesa dei terroristi di sinistra abituati, evidentemente, a burro e brioche dall'alba dei tempi.