La nuova quarta maglia della Juventus in realtà è una polo a righe

La Juventus ha presentato la sua nuova quarta maglia, scatenando sorpresa tra i tifosi. La causa? si tratta di una polo a righe, un’inedita scelta di stile rispetto alle tradizionali maglie da calcio. La collaborazione tra adidas e Studio Sgura ha portato a un design che può essere indossato anche nella vita quotidiana. Questa novità propone un look più casual e versatile, pensato per distinguersi anche fuori dal campo. La polo sarà disponibile nei negozi a partire dalla prossima stagione.

Se pensavate che le maglie da calcio, negli ultimi anni, si fossero avvicinate al concetto di capo da indossare tutti i giorni, la quarta maglia 202526 della Juventus fatta con adidas e Studio Sgura prende quell’idea e la rende ancora più concreta. Non è solo una questione di estetica, è proprio una questione di percezione: questa sembra una polo a righe prima ancora che una maglia gara. Maniche lunghe, colletto strutturato, proporzioni pulite. Ma soprattutto la composizione in cotone. Non il solito materiale tecnico che associ automaticamente al campo e alla performance. Qui la sensazione è diversa, più materica, quasi domestica.🔗 Leggi su Gqitalia.it

