La nuova Loggia della Beccheria vicina all' ambiente | la struttura ha ottenuto la certificazione CasaClima
La Loggia della Beccheria, recentemente rinnovata, ha ottenuto la certificazione CasaClima. La decisione deriva dal progetto di riqualificazione che ha coinvolto la struttura, situata nel cuore della città, e mira a ridurre l’impatto ambientale. Durante i lavori, sono stati adottati materiali sostenibili e tecniche innovative per migliorare l’efficienza energetica. La città si prepara a riaprire questo monumento storico, che tornerà a essere un punto di riferimento per i cittadini e i visitatori. La riqualificazione si conclude con un risultato concreto e tangibile.
Concluso l'intervento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna: l'edificio storico tornerà alla città come spazio di cultura, lavoro e socialità Un luogo storico che sta per tornare nella piena disponibilità della città e che ha già ottenuto un importante riconoscimento per la riqualificazione nel rispetto dell'ambiente. Si avvia alla conclusione il progetto di rigenerazione della Loggia della Beccheria, edificio nel cuore di Forlimpopoli, tra piazza Pompilio e piazza Trieste, già sede degli uffici dell'Anagrafe comunale. La struttura ha ottenuto la certificazione CasaClima R, rilasciata dall'Agenzia CasaClima al termine di un rigoroso processo di verifica tecnica indipendente.
