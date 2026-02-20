La nuova Loggia della Beccheria vicina all' ambiente | la struttura ha ottenuto la certificazione CasaClima

La Loggia della Beccheria, recentemente rinnovata, ha ottenuto la certificazione CasaClima. La decisione deriva dal progetto di riqualificazione che ha coinvolto la struttura, situata nel cuore della città, e mira a ridurre l’impatto ambientale. Durante i lavori, sono stati adottati materiali sostenibili e tecniche innovative per migliorare l’efficienza energetica. La città si prepara a riaprire questo monumento storico, che tornerà a essere un punto di riferimento per i cittadini e i visitatori. La riqualificazione si conclude con un risultato concreto e tangibile.