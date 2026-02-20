La neve è passata e ha fatto danni | incidenti strade interrotte e pure una valanga

Giovedì 19 febbraio, una forte nevicata ha attraversato la zona, causando numerosi disagi. La neve ha provocato incidenti stradali e ha interrotto diverse arterie principali, rallentando il traffico. In alcune zone, si sono verificati blackout e problemi alle linee telefoniche, mentre una valanga ha bloccato una strada di montagna. Le autorità stanno lavorando per rimuovere la neve e riaprire le strade il prima possibile. La situazione resta critica in molte aree colpite dalla neve.

L'abbondante nevicata di ieri, giovedì 19 febbraio, non è passata senza lasciare segni evidenti della sua venuta. Certo, consideriamo l'incantevole paesaggio innevato e magico ma, allo stesso modo, dobbiamo considerare pure gli incidenti e i disagi, soprattutto sulle strade, causati dalle precipitazioni nevose che hanno riguardato tanto il Trentino quanto l'Alto Adige. Non sono mancati casi in cui alcuni alberi sono caduti sulla strada, non reggendo al forte carico della neve. In alcuni casi gli alberi hanno bloccato strade e percorsi pedonali, rappresentando un pericolo per la circolazione. L'immagine che segue si riferisce a quanto accaduto a Salorno.