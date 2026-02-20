La Misericordia di Empoli pubblica il bando per la gestione del bar–ristorante di Via Cavour

La Misericordia di Empoli ha aperto un bando per affidare in gestione il bar-ristorante di via Cavour 32. La decisione nasce dalla volontà di rinnovare la struttura e offrire un servizio migliore ai clienti. La proposta prevede l’affitto di tutta l’attività, compresi gli arredi e le attrezzature. La scadenza per presentare le candidature è fissata per il prossimo mese. Chi è interessato può consultare i dettagli sul sito ufficiale dell’associazione.

La Misericordia di Empoli ha pubblicato un bando per l’assegnazione in affitto di azienda del bar–ristorante di via Cavour 32 a Empoli (FI). Le domande dovranno pervenire entro sabato 28 febbraio 2026. L’attività è situata al piano terra, nei locali adiacenti alla sede storica dell’Arciconfraternita, ed è dotata di ingresso indipendente. L’orario di apertura previsto va dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con giorno di chiusura la domenica. Nei giorni di apertura è richiesto il servizio pranzo. Possono presentare candidatura sia soggetti privati sia aziende interessate alla gestione dell’attività. La domanda dovrà essere corredata da una breve presentazione dell’azienda oppure, nel caso di candidati privati, dal curriculum vitae.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Parco archeologico di Baratti, bando per la gestione del bar-ristorante: domande entro il 17 febbraio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al via un corso gratuito per soccorritori alla Misericordia di Empoli; Empoli, al via il corso gratuito per soccorritori della Misericordia; Tre capolavori tra fiaba romantica, virtuosismo e classicità luminosa / Comunicati / Novità / Homepage; Burraco e beneficenza alla Misericordia. Bar-ristorante, bando per la gestione: candidature aperteLa Misericordia di Empoli pubblica un bando per la gestione del bar-ristorante in via Cavour. Candidature aperte fino al 28 febbraio 2026. gonews.it Al via un corso gratuito per soccorritori alla Misericordia di EmpoliPrenderà il via il prossimo 17 marzo il nuovo corso gratuito per soccorritori livello base, organizzato dalla Misericordia di Empoli. gonews.it In via Cavour i camion in attesa occupano la pista ciclabile e i marciapiedi, furgoni nei parcheggi di via Zara: «Da mesi per noi disagi insopportabili» - facebook.com facebook