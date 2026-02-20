La Misericordia di Empoli pubblica il bando per la gestione del bar–ristorante di Via Cavour

La Misericordia di Empoli ha aperto le candidature per gestire il bar-ristorante di via Cavour 32. La decisione deriva dalla volontà di rinnovare il servizio e coinvolgere nuovi gestori. Il bando, pubblicato di recente, invita chi è interessato a presentare offerte entro una scadenza stabilita. La struttura, frequentata quotidianamente da residenti e lavoratori, aspetta una proposta concreta per continuare a offrire un punto di ritrovo. Le candidature devono essere inviate entro la fine della settimana.

La Misericordia di Empoli ha pubblicato un bando per l'assegnazione in affitto di azienda del bar–ristorante di via Cavour 32 a Empoli (FI). Le domande dovranno pervenire entro sabato 28 febbraio 2026. L'attività è situata al piano terra, nei locali adiacenti alla sede storica dell'Arciconfraternita, ed è dotata di ingresso indipendente. L'orario di apertura previsto va dalle ore 7.00 alle ore 22.00, con giorno di chiusura la domenica. Nei giorni di apertura è richiesto il servizio pranzo. Possono presentare candidatura sia soggetti privati sia aziende interessate alla gestione dell'attività. La domanda dovrà essere corredata da una breve presentazione dell'azienda oppure, nel caso di candidati privati, dal curriculum vitae.