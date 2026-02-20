La mensola a ponte è l’accessorio più originale per far divertire e riposare il tuo gatto

La mensola a ponte ha guadagnato popolarità perché permette ai gatti di giocare e riposare in modo originale. Questo accessorio, semplice da installare, offre un punto di osservazione elevato e stimola l’attività fisica dei felini. Sempre più proprietari scelgono questa soluzione per rendere la casa più vivace e funzionale. Un esempio concreto: molti gatti si divertono a saltare da un lato all’altro, sfruttando la mensola come percorso preferito. La domanda ora è: come integrarla al meglio negli spazi domestici?

Tra gli oggetti must da avere in casa quando si ha un gatto oltre alle classiche lettiere e ciotole, ci sono anche gli accessori per far divertire Micio. I tiragraffi e in particolare le mensole sono perfette per consentire al gatto di dare libero sfogo ai suoi istinti. Sì, perché nonostante Micio possa sembrare pigro, in realtà ha ancora intatto il suo istinto da cacciatore e di osservatore del mondo dall’alto. Le mensole o i più comuni cat highways, che non sono altro che percorsi verticali formati da più mensole collegate tra di loro, rispondono in pieno al suo bisogno di cacciare e anche di riposare tra un’attività e l’altra. 🔗 Leggi su Dilei.it

