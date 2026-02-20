Il ministro Roberto Calderoli ha annunciato che i finanziamenti per le montagne potrebbero essere cancellati, ma l'Anci Marche chiede di mantenere sgravi fiscali e deroghe. La regione spera di riavviare il dialogo per trovare soluzioni pratiche che aiutino gli operatori locali. L’obiettivo è evitare che le modifiche alle norme danneggino imprese e residenti delle zone montuose. La questione resta aperta, mentre le comunità attendono chiarimenti sulle future misure di sostegno. La discussione prosegue senza una decisione definitiva.

Sulla nuova legge della montagna, Anci Marche spera di riaprire il confronto con il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Lo ha annunciato l’altro ieri il presidente Marco Fioravanti (che è anche sindaco di centrodestra di Ascoli Piceno) alla Conferenza dei presidenti delle Anci regionali: "Il ridimensionamento del numero dei comuni non ci soddisfa, urge rivedere la questione che sta creando disagio nei comuni coinvolti e che trova la piena solidarietà degli altri colleghi". Presidente perchè la mediazione raggiunta solo pochi giorni fa, non vi sta più bene? "Ci sono 24 comuni marchigiani che erano considerati montani e che, con la nuova classificazione, non lo sono più e questo rischia di creare delle disparità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La mediazione possibile: "Via i finanziamenti? Restino sgravi e deroghe"

