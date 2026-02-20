La marcia del Grifone Squadra super E i tifosi?

Il nome della squadra, il Grifone, ha conquistato una vittoria importante ad Altopascio contro il Tau, grazie a una prestazione convincente. La causa di questa vittoria è stata la compattezza del gruppo e la determinazione dei giocatori. Domenica, la squadra torna in casa per affrontare l’Orvietana nell’ottava giornata del girone di ritorno. I tifosi attendono con entusiasmo di vedere i loro beniamini in azione, sperando in un altro risultato positivo. La sfida promette emozioni e spettacolo sul campo.

Dopo l'impresa ad Altopascio contro il Tau i biancorossi di mister Indiani domenica tornano davanti al pubblico amico ospitando l' Orvietana per l'ottava giornata del girone di ritorno. Capitan Marzierli, sempre più bomber del girone, e compagni si accingono ad affrontare queste ultime dieci partite del girone (cinque in casa e cinque in trasferta) con undici punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Fino ad ora, quindi, una cavalcata entusiasmante che certifica sul campo l'ottimo lavoro svolto dal tecnico e dalla dirigenza in fase di allestimento della rosa, ma gli sportivi maremmani – invece – come si possono definire? A questo punto del campionato crediamo che questo sia l'unico 'neo' della stagione.