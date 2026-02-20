La mamma… Bimbo col cuore bruciato l’intervento di Rita Dalla Chiesa
Domenico, un bambino di otto anni, ha subito un trapianto di cuore a causa di un danno grave che aveva già compromesso la sua vita. La causa del suo problema risale a un’infezione rivelatasi molto aggressiva, che ha distrutto il tessuto cardiaco del piccolo. L’intervento, condotto con urgenza, ha permesso di salvargli la vita, ma il cuore rimasto è stato descritto come “bruciato” da medici. Rita Dalla Chiesa ha commentato il caso, portando l’attenzione sulla complessità di queste operazioni. La vicenda ha attirato l’interesse di molti cittadini italiani.
La storia di Domenico, il bambino sottoposto a un trapianto con un cuore definito “bruciato”, sta scuotendo l’Italia intera. Una vicenda che sin dall’inizio si è caricata di dolore e apprensione, e per la quale, almeno secondo quanto emerso finora, non sembrerebbero esserci spiragli concreti per un lieto fine. Intorno al nome del piccolo si è stretta una mobilitazione emotiva che attraversa programmi televisivi, social network e conversazioni quotidiane, in un’attesa sospesa tra speranza e timore. A rendere ancora più forte l’impatto pubblico della vicenda è stata la partecipazione della madre del bambino in collegamento con Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
