La magistratura si fa male da sola
La magistratura si trova in difficoltà a causa dei continui scandali interni, che alimentano sospetti e sfiducia. Recenti indagini hanno messo in luce comportamenti poco trasparenti e scelte discutibili di alcuni magistrati. Questi episodi rischiano di compromettere la credibilità dell’intera istituzione. La situazione si aggrava quando si cercano di minimizzare i problemi o di gettare fango sugli altri. La trasparenza e il rispetto delle regole sono ormai più che mai necessari per ricostruire la fiducia. La crisi della magistratura continua a far discutere.
In dialetto romanesco c’è una espressione assai colorata che descrive lo stato delle cose: «Buttarla in caciara». In napoletano è «fare ammuina», così che quelli che stanno a poppa vanno a prua e viceversa senza che la nave si muova mai. Alcuni la chiamerebbero Pulp fiction o strategia del polpo «de noantri», quella che annebbia di nero fascista ogni cosa. Altri, ancora, lo chiamano con l’acronimo Ucas che, nella pubblica amministrazione italiana, connota il famigerato «Ufficio complicanze affari semplici». Chi ha accumulato tanti lustri e macinato miglia su miglia di viaggio nella giustizia sa bene di cosa stiamo parlando. 🔗 Leggi su Laverita.info
