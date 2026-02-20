La madre lo rifiuta dopo il parto e lui cresce con un peluche | Gli fa da mamma surrogata gli dà un senso di protezione | il macaco Punch-kun conquista il web
La madre di Punch-kun lo ha respinto subito dopo il parto, lasciandolo solo e senza cure. Per sopravvivere, il piccolo si affida a un peluche che gli offre conforto e sicurezza. Alcuni visitatori dello zoo di Ichikawa hanno condiviso le immagini di Punch-kun, che si aggrappa al suo giocattolo come fosse una mamma surrogata. La scena ha catturato l’attenzione di molti utenti sui social, dove il cucciolo è diventato simbolo di tenerezza e resilienza. Il suo legame con il peluche continua a suscitare emozioni tra gli appassionati di animali.
La storia di Punch-kun è diventata virale sul web e ha fatto breccia nel cuore di molti. Negli scorsi giorni, alcuni visitatori dello zoo giapponese di Ichikawa hanno ripreso un piccolo macaco rifiutato dalla madre. Ma perché un simile gesto da parte di una mamma? Come riporta il Corriere della Sera, la madre sarebbe stata provata dal primo parto e dal caldo estivo. In natura l’animale sarebbe stato condannato alla morte, nello zoo, invece, Punch-kun potrà continuare a vivere. Lo staff della struttura sta allevando il cucciolo nutrendolo e mantenendolo vicino ai suoi simili e agli odori del gruppo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Un peluche a cui aggrapparsi e milioni di like: cosa racconta davvero la storia del macaco Punch
Leggi anche: La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato dalla madre che scioglie i cuori di tutto il mondoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La mamma di Domenico: Disperata, ma non lo lascio. Finché respira mio figlio è vivo; Quel liceo vero, col latino per fare un percorso completo che ha forgiato lo sciatore Giovanni Franzoni: la scommessa sulla cultura dietro l'argento olimpico; Fiordaliso compie 70 anni: Non li voglio fare. Tra malinconia, ironia e l’amore per figli e nipoti; Sia fatta la volontà del figlio - POP.
Sara rifiuta la madre a C’è posta per te: Non accetta che ho sposato l’amico di papà che ha 27 anni più di meNella puntata di C'è posta per te trasmessa sabato 31 gennaio, anche la storia di Liliana. Una madre che non vede sua figlia Sara, da 7 anni. La donna si è presentata in studio con il marito Francesco ... fanpage.it
Si chiama Punch-kun ed è un cucciolo di macaco giapponese (Macaca fuscata) di appena sei mesi, nato nello zoo di Ishikawa, in Giappone. È diventato virale sui social per via della sua storia sfortunata. Abbandonato alla nascita dalla madre, dopo un p x.com
La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato, sta facendo il giro del mondo. Dopo la nascita in uno zoo in Giappone, è stato respinto dalla madre e attaccato dal branco. Il personale della struttura gli ha dato un peluche con le sembianze di un orangotan - facebook.com facebook