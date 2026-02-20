La madre di Punch-kun lo ha respinto subito dopo il parto, lasciandolo solo e senza cure. Per sopravvivere, il piccolo si affida a un peluche che gli offre conforto e sicurezza. Alcuni visitatori dello zoo di Ichikawa hanno condiviso le immagini di Punch-kun, che si aggrappa al suo giocattolo come fosse una mamma surrogata. La scena ha catturato l’attenzione di molti utenti sui social, dove il cucciolo è diventato simbolo di tenerezza e resilienza. Il suo legame con il peluche continua a suscitare emozioni tra gli appassionati di animali.

La storia di Punch-kun è diventata virale sul web e ha fatto breccia nel cuore di molti. Negli scorsi giorni, alcuni visitatori dello zoo giapponese di Ichikawa hanno ripreso un piccolo macaco rifiutato dalla madre. Ma perché un simile gesto da parte di una mamma? Come riporta il Corriere della Sera, la madre sarebbe stata provata dal primo parto e dal caldo estivo. In natura l’animale sarebbe stato condannato alla morte, nello zoo, invece, Punch-kun potrà continuare a vivere. Lo staff della struttura sta allevando il cucciolo nutrendolo e mantenendolo vicino ai suoi simili e agli odori del gruppo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La madre lo rifiuta dopo il parto e lui cresce con un peluche: “Gli fa da mamma surrogata, gli dà un senso di protezione”: il macaco Punch-kun conquista il web

Leggi anche: Un peluche a cui aggrapparsi e milioni di like: cosa racconta davvero la storia del macaco Punch

Leggi anche: La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato dalla madre che scioglie i cuori di tutto il mondo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.