La lunga ondata di maltempo sta per finire sole già dal weekend | le previsioni meteo

Il maltempo che ha colpito la regione negli ultimi giorni si avvia a concludersi, secondo le previsioni meteo. La causa principale è il lento allontanamento di una perturbazione atlantica che ha portato pioggia intensa e venti forti. Gli esperti prevedono che già dal fine settimana il cielo si schiarirà e tornerà il sole. Le previsioni indicano miglioramenti significativi, con temperature in aumento e condizioni più stabili. La ripresa del tempo soleggiato rappresenta un sollievo per le famiglie e le attività all’aperto.

(Adnkronos) – Il maltempo? Ha le ore contate. O almeno è questo il parere degli esperti, che spiegano come anche l'ultima perturbazione stia ormai per finire lasciando spazio all'alta pressione in rimonta. E' questo lo scenario con un deciso cambio di rotta nelle previsioni meteo di oggi, venerdì 20 febbraio, e per i giorni a.