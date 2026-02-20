La libertà sta arrivando Freedomgov accende la polemica
Freedom.gov ha suscitato polemiche dopo aver annunciato una nuova iniziativa sulla libertà di espressione. La piattaforma ha diffuso un messaggio che invita i cittadini a rivendicare il diritto di parlare senza paura di conseguenze. L'annuncio ha acceso discussioni sui social, dove molti criticano la scelta di promuovere questa campagna, ritenendola troppo generica. Alcuni utenti si chiedono se le autorità rispettano davvero le libertà fondamentali o solo ne fanno un simbolo elettorale. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.
La libertà sta arrivando. L'informazione è potere. Rivendica il tuo diritto individuale alla libertà di espressione. Preparati. Sono queste le poche righe che campeggiano sulla home page provvisoria di freedom.gov, il sito web che il Dipartimento di Stato americano si appresta a lanciare online e che ha già suscitato, in particolare in Europa, una certa preoccupazione. Un incipit che da solo, e per quanto stringatissimo, vale quanto più di un trattato di diritto pubblico, una sorta di Dichiarazione dei Diritti Digitali dell’Uomo e del Cittadino, come quella approvata il 26 agosto 1789 dall’Assemblea nazionale francese in piena rivoluzione, ma aggiornata ai giorni nostri segnati dalla prima ondata di una Seconda rivoluzione digitale avviata con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
