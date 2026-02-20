La Lega contesta all' Mpa e a Forza Italia | Scelta collegiale del candidato non fatta a monte

La Lega accusa Mpa e Forza Italia di aver deciso collettivamente il candidato senza coinvolgere direttamente il partito. Questa decisione ha portato al fallimento dei negoziati e a un rinvio della scelta. Il dibattito si è acceso quando si sono resi conto che non c’erano accordi chiari tra le parti. La situazione rimane bloccata in attesa di ulteriori incontri. La città aspetta una risposta concreta dai rappresentanti politici.

L'unità del Centrodestra garantita fino a qualche giorno fa si è sbriciolata per un contrasto sulla metodologia usata nella designazione del nominativo da portare all'esame gradimento degli elettori Il tavolo delle trattative per la scelta del candidato sindaco di Agrigento è finito con un nulla di fatto e un rinvio. L'unità del Centrodestra garantita qualche giorno fa si è sbriciolata per un contrasto sulla metodologia usata nella designazione del candidato. Sodano o Gentile? Una poltrona per due nella corsa a Palazzo dei Giganti Per questo si è avanzata anche la possibilità di un candidato sindaco della Lega in contrasto con quello di Mpa e Forza Italia con Fratelli d'Italia che potrebbero trovarsi in difficoltà per decidere con chi andare.

Prato, Centrodestra Diviso: Forza Italia, Lega e Udc Spingono per un Candidato Comune, Fratelli d’Italia Assente.A Prato, il centrodestra si divide perché Forza Italia, Lega e Udc vogliono un candidato unico, mentre Fratelli d’Italia non partecipa alla discussione.

