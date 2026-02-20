La Juventus presenta la quarta maglia a bande orizzontali e il web si scatena | Bella la collab con il carcere L’ha disegnata un interista

La Juventus ha svelato la sua nuova quarta maglia a bande orizzontali, scatenando commenti sui social. La scelta di un design che combina passato e innovazione ha diviso i tifosi, alcuni apprezzano il look audace, altri criticano la collaborazione con un’azienda di moda. In particolare, il web si è concentrato su alcune interpretazioni ironiche, come quella che vede il disegno come un omaggio al lavoro carcerario, o come un omaggio agli interisti. La maglia sarà disponibile nelle prossime settimane nei negozi ufficiali.

“Il design unisce passato e presente, tradizione ed evoluzione. Stessi colori, sempre bianconero”. Così la Juventus ha presentato la quarta maglia per la stagione attuale. “Ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato”, scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale. E il punto sta proprio nel “ ripensare le strisce “: perché quelle orizzontali con numeri in colore rosso hanno scatenato il web. Da una parte i tifosi della Juventus, che accusano la società. Dall’altra i tifosi delle squadre rivali, che prendono in giro la Juventus per la somiglianza con le “ divise dei carcerati “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Juventus presenta la quarta maglia a bande orizzontali e il web si scatena: “Bella la collab con il carcere”, “L’ha disegnata un interista” Leggi anche: Juventus, la nuova quarta maglia a strisce orizzontali Leggi anche: Juventus, anteprima quarta maglia 25-26: strisce orizzontali e firma d’autore Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Women | Massimiliano Canzi presenta Juventus-Lazio; Inter-Juve, l'arbitro La Penna presenta denuncia dopo le minaccce di morte ricevute; Fiorentina, Rugani si presenta: Non mi aspettavo di lasciare la Juventus, ho seguito l'istinto; Rugani si presenta alla Fiorentina: Non mi aspettavo di lasciare la Juve ma ho seguito l'istinto. La Juventus presenta la quarta maglia: strisce orizzontali e ispirata al 1996-97, debutta contro il ComoIl club bianconero presenta la quarta divisa per la stagione 2025/26, sarà utilizzata contro il Como in Serie A. msn.com La Juventus ufficializza il quarto kit da gara: Through the stripesLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, presenta il quarto kit da gara, realizzato, ovviamente, da Adidas: Guardare al passato per plasmare il futuro. Juventus, adidas e ... tuttojuve.com La Juve oggi presenta il quarto kit della stagione 2025-2026, nato dalla collaborazione tra Juventus, adidas e Studio Sgura: un design che prende ispirazione dalla stagione 1996-1997, unendo passato e presente, tradizione ed evoluzione. #juve #juventusne x.com La Juve oggi presenta il quarto kit della stagione 2025-2026, nato dalla collaborazione tra Juventus, adidas e Studio Sgura: un design che prende ispirazione dalla stagione 1996-1997, unendo passato e presente, tradizione ed evoluzione. A raccontarlo è lo - facebook.com facebook