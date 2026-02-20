La Juventus, secondo le parole di un ragazzino di 12 anni, ha perso il suo status di squadra di prima categoria. La sconfitta contro il Galatasaray ha evidenziato una stagione difficile, caratterizzata da prestazioni sotto le aspettative. La partita ha mostrato limiti evidenti nel gioco e nella determinazione dei bianconeri. La squadra, una volta famosa per il suo stile e i successi, ora fatica a mantenere un livello competitivo. La realtà di questa stagione lascia poche speranze di miglioramenti a breve termine.

Quella con il Galatasaray non è stata solo l’ennesima partita deludente; è il culmine di un’altra stagione e l’occasione perfetta per rendersi conto che i bianconeri non sono più quelli di una volta. Per un dodicenne, la Juventus è una “squadra di metà classifica, niente di che”, in breve, una squadra che ha perso tutta la sua aura, che non trasmette più nulla. Lo scrive in una analisi impietosa Sofoot che racconta il crollo bianconero degli ultimi anni. L’analisi di un tracollo. “In Italia, il titolo sfugge loro da cinque anni; in Champions le cose non vanno meglio. La Juve non ha più un posto nell’élite, non supera gli ottavi di finale dal 2018-2019.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Juventus non è più elite. Per un ragazzo di 12 anni “è una squadra insignificante di metà classifica” (So Foot)

Leggi anche: Scoppia un petardo: ragazzo di 12 anni perde una mano, l'amico rischia di rimanere senza un occhio

Leggi anche: Supremazia del Secondo Tempo: Scommettere Sulla Prestazione di una Squadra Dopo la Prima Metà di Gioco

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.