La guerra all’Iran e gli Epstein Files
Il presidente Trump ha annunciato un piano di ricostruzione per Gaza e ha promesso miliardi di dollari per fermare il genocidio. Ha anche chiesto il disarmo di Hamas e ha lanciato nuove minacce all’Iran, fissando una scadenza di 10-15 giorni per un accordo. Durante una riunione del Board of peace, ha espresso decisioni nette e scadenzate, attirando l’attenzione internazionale sulla situazione nel Medio Oriente. La discussione si è concentrata anche sui file Epstein, ora al centro di nuovi approfondimenti.
La prima riunione dello stralunato Board of peace ha visto Trump straparlare di ricostruzione di Gaza, miliardi di dollari per seppellire il genocidio, del disarmo di Hamas e lanciare nuove minacce all’Iran, al quale ha dato una scadenza temporale per raggiungere un accordo: 10-15 giorni. Trump non riesce a non reiterare certi errori: imporre una scadenza equivale a dichiarare guerra, dal momento che, a meno di un miracolo, è impossibile raggiungere un’intesa tanto delicata in così poco tempo. A spingere per l’intervento anche i petrolieri americani. Lo rivela Max Blumenthal su Grayzone riferendo che al vertice dell’American Petroleum Institute, presenti dirigenti e consulenti delle aziende del settore, uno dei più navigati tra questi, Bob McNally, spiegava: “L’Iran è la promessa più grande, sebbene rappresenti il??rischio maggiore è anche la maggiore opportunità.🔗 Leggi su It.insideover.com
Guerra all’Iran: gli Stati Uniti varcheranno il Rubicone | Salvo Ardizzone
Argomenti discussi: Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala; Iran-USA: negoziati e tamburi di guerra - ISPI; Trump prende dieci giorni per decidere sull'attacco all'Iran; Ultimatum di Trump all'Iran: 'Accordo entro 10 giorni o sarà guerra'.
Golfo Persico in allerta: Trump minaccia attacco all’Iran, il rischio guerra cresceTensioni al massimo nel Golfo Persico: schieramenti militari senza precedenti e l’Iran pronto a rispondere alle minacce statunitensi ... tg.la7.it
Ultimatum di Trump all'Iran: 'Accordo entro 10 giorni o sarà guerra'Il presidente Usa: 'Teheran non può avere l'atomica, serve un'intesa seria'. Le forze Usa pronte all'intervento (ANSA) ... ansa.it
Epstein files, arrestato e rilasciato dopo dodici ore l'ex principe Andrew. Avrebbe rivelato al miliardario pedofilo segreti di Stato - facebook.com facebook
#Epstein Files, ieri l’arresto di #Andrea. Oggi ancora perquisizioni al Royal Lodge x.com