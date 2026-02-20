La guerra all’Iran e gli Epstein Files

Il presidente Trump ha annunciato un piano di ricostruzione per Gaza e ha promesso miliardi di dollari per fermare il genocidio. Ha anche chiesto il disarmo di Hamas e ha lanciato nuove minacce all’Iran, fissando una scadenza di 10-15 giorni per un accordo. Durante una riunione del Board of peace, ha espresso decisioni nette e scadenzate, attirando l’attenzione internazionale sulla situazione nel Medio Oriente. La discussione si è concentrata anche sui file Epstein, ora al centro di nuovi approfondimenti.