La CBS ha trasmesso una puntata speciale dedicata al razzismo nel calcio, concentrandosi sul caso di Vinicius. La trasmissione ha mostrato le aggressioni subite dal giocatore brasiliano, attirando l’attenzione di milioni di telespettatori negli Stati Uniti. Durante il programma, esperti e atleti hanno discusso apertamente delle discriminazioni che ancora colpiscono lo sport. Il video ha immediatamente diviso i social, con molti utenti che hanno elogiato l’approccio diretto. Uno dei momenti più condivisi è stato l’intervento di un ex calciatore che ha raccontato le sue esperienze.

Il New York Times celebra un insolito quanto ben fatto momento di televisione sportiva, che potrebbe servire da lezione anche dalle nostre parti. Martedì sera, quando è scoppiato il caso razzismo dopo Benfica-Real Madrid, i due responsabili della copertura di Cbs Sports – che trasmette la Champions League negli Stati Uniti – hanno preso una decisione. “Pete Radovich, coordinatore del programma “Ucl Today “, e il produttore esecutivo Matt Curtis hanno deciso che la sezione post-partita sarebbe dovuto durare più a lungo del solito, estendendola di altri 30 minuti”. Per i canoni americani è uno strappo non da poco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La grande lezione di tv sul razzismo che la Cbs ha tenuto negli Usa sul caso Vinicius (e ha spaccato sui social) VIDEO)

