' La giustizia italiana al bivio' 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro

Da iltempo.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il titolo “La giustizia italiana al bivio” nasce dalla crescente richiesta di riforme nel sistema giudiziario. Il 23 febbraio, a Bari, si terrà un dibattito presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro, dedicato al referendum sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare. L’incontro mira a coinvolgere studenti e cittadini, offrendo un approfondimento sulle possibili conseguenze di questa modifica costituzionale. La discussione si svolgerà alle 10 nell’Aula Rossi, con la presenza di esperti e rappresentanti del mondo legale.

Bari, 20 feb. (AdnkronosLabitalia) - 'La giustizia italiana al bivio'. E' il titolo dell'incontro–dibattito dedicato al confronto sul referendum confermativo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare', in programma lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10, presso l'Aula Rossi dell'Università Lum Giuseppe Degennaro. Dopo i saluti e l'introduzione del Rettore Antonello Garzoni, l'iniziativa vedrà le presentazioni di Riccardo Figliolia, Segretario Generale Confimi Industria BaBifg e Massimo Melpignano, Responsabile nazionale Konsumer Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

la giustizia italiana al bivio 23 febbraio confronto sul referendum a universit224 lum giuseppe degennaro
© Iltempo.it - 'La giustizia italiana al bivio', 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro

Leggi anche: Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio.

Leggi anche: Perugia, Rettori a confronto sul futuro dell’università italiana

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giustizia italiana: ci vogliono 2.356 giorni per una causa civile; IL CASO SGARBI: SPARTIACQUE PER LA GIUSTIZIA ITALIANA; Nascono 36 centri di giustizia riparativa in Italia; Lavoro e giustizia sociale: il Ministro illustra la strategia italiana al Consiglio informale EPSCO in corso a Cipro.

la giustizia italiana alLa Giustizia in Italia e il tema dei diritti in Usa: questa sera torna PresaDirettaSi apre la nuova stagione di PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis, in onda su Rai 3 ... dire.it

la giustizia italiana alCos’è la magistratura? Risponde il giurista Gherardo Colombo: l’evento al ModernissimoL’ex magistrato di Mani Pulite, mercoledì 18 febbraio dalle 18.30 alle 20.30, presenta il suo ultimo libro ‘La giustizia italiana in 10 risposte’ ... msn.com