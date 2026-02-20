' La giustizia italiana al bivio' 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro

Il titolo “La giustizia italiana al bivio” nasce dalla crescente richiesta di riforme nel sistema giudiziario. Il 23 febbraio, a Bari, si terrà un dibattito presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro, dedicato al referendum sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e la Corte disciplinare. L’incontro mira a coinvolgere studenti e cittadini, offrendo un approfondimento sulle possibili conseguenze di questa modifica costituzionale. La discussione si svolgerà alle 10 nell’Aula Rossi, con la presenza di esperti e rappresentanti del mondo legale.

Bari, 20 feb. (AdnkronosLabitalia) - 'La giustizia italiana al bivio'. E' il titolo dell'incontro–dibattito dedicato al confronto sul referendum confermativo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare', in programma lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10, presso l'Aula Rossi dell'Università Lum Giuseppe Degennaro. Dopo i saluti e l'introduzione del Rettore Antonello Garzoni, l'iniziativa vedrà le presentazioni di Riccardo Figliolia, Segretario Generale Confimi Industria BaBifg e Massimo Melpignano, Responsabile nazionale Konsumer Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'La giustizia italiana al bivio', 23 febbraio confronto sul referendum a Università Lum Giuseppe Degennaro Leggi anche: Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio. Leggi anche: Perugia, Rettori a confronto sul futuro dell’università italiana Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giustizia italiana: ci vogliono 2.356 giorni per una causa civile; IL CASO SGARBI: SPARTIACQUE PER LA GIUSTIZIA ITALIANA; Nascono 36 centri di giustizia riparativa in Italia; Lavoro e giustizia sociale: il Ministro illustra la strategia italiana al Consiglio informale EPSCO in corso a Cipro. La Giustizia in Italia e il tema dei diritti in Usa: questa sera torna PresaDirettaSi apre la nuova stagione di PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis, in onda su Rai 3 ... dire.it Cos’è la magistratura? Risponde il giurista Gherardo Colombo: l’evento al ModernissimoL’ex magistrato di Mani Pulite, mercoledì 18 febbraio dalle 18.30 alle 20.30, presenta il suo ultimo libro ‘La giustizia italiana in 10 risposte’ ... msn.com In occasione della manifestazione Evolio, svoltasi presso la Fiera del Levante di Bari a fine gennaio, gli studenti del Master in Innovation, Retail & e-Marketing - MIREM - della School of Management dell'Università LUM, hanno preso parte a un'importante o - facebook.com facebook