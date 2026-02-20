La Giostra del Saracinio ha ricevuto un importante riconoscimento

La Giostra del Saracinio di Sarteano ha ottenuto il patrocinio del Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. La decisione è stata presa a causa del coinvolgimento storico e culturale dell’evento nel territorio locale. La manifestazione, che si svolge ogni anno, attira visitatori da tutta la regione e si svolge nel centro storico del paese. Questa approvazione rafforza il legame tra la tradizione e la memoria religiosa della comunità, che si prepara alla prossima edizione prevista per l’estate.

L’Associazione Giostra del Saracino di Sarteano ha ricevuto il patrocinio del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. "Il riconoscimento ci riempie di orgoglio- dichiara Giancarlo Betti, presidente dell’Associazione Giostra del Saracino - e conferma il forte legame che ha il Comune di Sarteano con il Poverello d’Assisi. A San Francesco abbiamo dedicato il palio che andrà alla contrada vincitrice della giostra di quest’anno e per il quale è già stato pubblicato il bando. Inoltre, il Comitato della Giostra, in collaborazione con le contrade è già all’opera per definire il programma istituzionale del 2026 che avrà molte manifestazioni dedicate all’opera del Santo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Giostra del Saracinio ha ricevuto un importante riconoscimento Tutto quello che c'è da sapere sul premio che la giovane attrice ha ricevuto alla Berlinale. Dopo due David di Donatello, un altro riconoscimento importanteTecla Insolia, 22enne attrice italiana, ha ricevuto il premio come European Shooting Star alla Berlinale, un riconoscimento che premia i giovani talenti del cinema europeo. L’attrice ha ricevuto il riconoscimento alla carriera “Cecil B. DeMille” a Los AngelesDurante i Golden Globe 2026 a Los Angeles, Helen Mirren ha ricevuto il prestigioso riconoscimento alla carriera “Cecil B. I musici della Giostra del Saracino hanno celebrato in Pieve Santa Cecilia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Giostra del Saracinio ha ricevuto un importante riconoscimento; Sarteano, la Giostra del Saracino ottiene il patrocinio per il centenario di San Francesco; La Giostra del Saracino di Sarteano patrocinio centenario della morte di San Francesco d’Assisi.; Donne di Giostra, ieri e oggi. La Giostra del Saracino di Sarteano dedicata a San FrancescoSARTEANO. L’Associazione Giostra del Saracino di Sarteano, grazie all’iniziativa della propria Commissione di conservazione storica, ha ottenuto il ... ilcittadinoonline.it Giostra del Saracino, premiati i giostratori. Lance dedicate a Unoaerre e Gregorio XSi è svolta la trentaduesima edizione della cerimonia di premiazione dei giostratori. Premiati i giostratori protagonisti delle due edizioni ... msn.com Ufficializzate le dediche delle lance d’oro 2026! Questa mattina durante la cerimonia di premiazione dei giostratori sono state svelate le dediche per le due edizioni del 2026: la Lancia d’Oro di giugno sarà dedicata al centenario di Unoaerre, simbolo dell’ec - facebook.com facebook