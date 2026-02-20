La giornalista australiana Danika Mason alle Olimpiadi va in diretta ubriaca | Non avrei dovuto bere

È diventato virale il video della giornalista australiana Danika Mason, andata in onda su Channel 9 visibilmente ubriaca durante un collegamento da Livigno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La donna aveva uno sguardo poco lucido e parlava, con voce impastata, del prezzo del caffè in Italia, aggiungendo poi una frase sconnessa sulle "iguane". Mason si è poi scusata e ha ammesso di aver bevuto prima della diretta: "Ho totalmente sottovalutato la situazione. Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni: fa freddo e probabilmente non aver cenato non ha aiutato. Voglio assumermi la piena responsabilità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

