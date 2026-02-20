La giornalista australiana Danika Mason alle Olimpiadi va in diretta ubriaca | Non avrei dovuto bere

Da quotidiano.net 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Danika Mason, giornalista australiana, ha fatto notizia perché si è presentata in diretta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina visibilmente ubriaca. La causa? aveva bevuto troppo prima del collegamento da Livigno. Il video in cui si vede la reporter inciampare e balbettare è diventato rapidamente virale sui social. Mason stessa ha ammesso di aver sbagliato, dicendo: “Non avrei dovuto bere”. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori e colleghi.

È diventato virale il video della giornalista australiana  Danika Mason, andata  in onda su Channel 9 visibilmente ubriaca   durante un collegamento da Livigno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La donna aveva uno sguardo poco lucido e parlava, con voce impastata, del prezzo del caffè in Italia, aggiungendo poi una frase sconnessa sulle "iguane". Mason si è poi scusata e ha ammesso di aver bevuto prima della diretta: "Ho totalmente sottovalutato la situazione. Non avrei dovuto bere, soprattutto in queste condizioni: fa freddo e probabilmente non aver cenato non ha aiutato. Voglio assumermi la piena responsabilità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

